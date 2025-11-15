Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 659/Viernheimer Kreuz/Weinheimer Kreuz: Sperrung nach Verkehrsunfall - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Auf der BAB 659 zwischen dem Kreuz Viernheim und dem Kreuz Weinheim kam es aktuell zu einem Verkehrsunfall. Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungsmaßnahmen muss die Fahrbahn in Richtung Weinheim gesperrt werden. Der Verkehr wird abgeleitet. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Unfallort weiträumig zu umfahren. Zum Unfallhergang, zum Schadensausmaß und zum Verletzungsbild können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell