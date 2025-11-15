Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 659/Viernheimer Kreuz/Weinheimer Kreuz: Sperrung nach Verkehrsunfall - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6159081), kam es am heutigen Tag zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 659 zwischen dem Kreuz Viernheim und dem Kreuz Weinheim. Dabei kam eine Polizeistreife, die aufgrund eines gemeldeten Steinewerfers mit Sondersignal fuhr, in einer langgezogenen Linkskurve von der regennassen Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonabgrenzung. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt. Am Streifenwagen entstand Totalschaden und wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 18:00 Uhr wieder freigegeben werden.

