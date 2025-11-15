PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 659/Viernheimer Kreuz/Weinheimer Kreuz: Sperrung nach Verkehrsunfall - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6159081), kam es am heutigen Tag zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 659 zwischen dem Kreuz Viernheim und dem Kreuz Weinheim. Dabei kam eine Polizeistreife, die aufgrund eines gemeldeten Steinewerfers mit Sondersignal fuhr, in einer langgezogenen Linkskurve von der regennassen Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonabgrenzung. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt. Am Streifenwagen entstand Totalschaden und wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 18:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren