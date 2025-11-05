Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Letzte Chance für Wiederholungstäter

Zittau (ots)

04.11.2025 | 09:50 Uhr | Zittau

32-mal ist ein Mann ohne Führerschein gefahren und wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.700,00 Euro verurteilt. Der 41-jährige Serbe wird seit April dieses Jahres von der Justiz gesucht und wurde am 4. November 2025 von der Bundespolizei bei Zittau gestoppt.

Er reiste mit einem PKW um 09:50 Uhr aus Polen kommend auf der B 178n ein und konnte aber nun den Beamten einen gültigen Führerschein vorlegen. Ihm wurde das staatsanwaltschaftliche Vollstreckungsverfahren eröffnet. Sollte er die Geldstrafe nicht binnen zwei Wochen zahlen, droht ihm eine Haftstrafe. Ihm wurde die Weiterreise gestattet.

