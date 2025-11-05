PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Letzte Chance für Wiederholungstäter

Zittau (ots)

04.11.2025 | 09:50 Uhr | Zittau

32-mal ist ein Mann ohne Führerschein gefahren und wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.700,00 Euro verurteilt. Der 41-jährige Serbe wird seit April dieses Jahres von der Justiz gesucht und wurde am 4. November 2025 von der Bundespolizei bei Zittau gestoppt.

Er reiste mit einem PKW um 09:50 Uhr aus Polen kommend auf der B 178n ein und konnte aber nun den Beamten einen gültigen Führerschein vorlegen. Ihm wurde das staatsanwaltschaftliche Vollstreckungsverfahren eröffnet. Sollte er die Geldstrafe nicht binnen zwei Wochen zahlen, droht ihm eine Haftstrafe. Ihm wurde die Weiterreise gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:39

    BPOLI EBB: Illegal eingereist

    Zittau (ots) - 03.11.2025 | 07:45 Uhr | Zittau Ein weißrussischer Staatsbürger konnte am 3. November 2025 im Rahmen seiner Einreisekontrolle bei Zittau nur ein abgelaufenes Visum vorlegen und wurde nach Polen zurückgewiesen. Die Bundespolizei kontrollierte den 54-jährigen Mann um 07:45 Uhr, als er mit einem polnischen LKW aus Polen kommend auf der B 178n einreiste. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:16

    BPOLI EBB: Mit Haftbefehlen gesuchtes Paar gestoppt

    Zittau (ots) - 02.11.2025 | 07:15 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte im Rahmen der Grenzkontrollen am Morgen des 2. November 2025 bei Zittau ein mit einem VW Transporter aus Polen eingereistes rumänisches Ehepaar, das mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Um 07:15 Uhr wurden der 54-jährige Mann, seine 52-jährige Ehefrau und ihre mitreisende 14-jährige Tochter auf der B 178n kontrolliert. Es stellte sich heraus, ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:45

    BPOLI EBB: Deutsch-tschechische Polizeistreife stoppt unbelehrbaren Straftäter

    Großschönau (ots) - 29.10.2025 | 22:30 Uhr | Großschönau Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und tschechischer Polizei kontrollierte am 29. Oktober 2025 in Großschönau einen um 22:30 Uhr aus Tschechien eingereisten Autofahrer. Der 38-jährige Slowake konnte weder einen Führerschein, noch eine gültige Haftpflichtversicherung für seinen Ford Mondeo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren