BPOLI EBB: Mit Haftbefehlen gesuchtes Paar gestoppt

Zittau (ots)

02.11.2025 | 07:15 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte im Rahmen der Grenzkontrollen am Morgen des 2. November 2025 bei Zittau ein mit einem VW Transporter aus Polen eingereistes rumänisches Ehepaar, das mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Um 07:15 Uhr wurden der 54-jährige Mann, seine 52-jährige Ehefrau und ihre mitreisende 14-jährige Tochter auf der B 178n kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann wegen eines Versicherungsdeliktes und die Frau wegen Betrugs zu Geldstrafen verurteilt worden waren. Sie konnten die geforderte Gesamtsumme von 3.260,00 Euro zahlen und entgingen somit Ersatzfreiheitsstrafen von 11 und 25 Tagen. Sie setzten die Reise mit ihrer Tochter fort.

