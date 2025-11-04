Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Illegal eingereist
Zittau (ots)
03.11.2025 | 07:45 Uhr | Zittau
Ein weißrussischer Staatsbürger konnte am 3. November 2025 im Rahmen seiner Einreisekontrolle bei Zittau nur ein abgelaufenes Visum vorlegen und wurde nach Polen zurückgewiesen.
Die Bundespolizei kontrollierte den 54-jährigen Mann um 07:45 Uhr, als er mit einem polnischen LKW aus Polen kommend auf der B 178n einreiste. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.
