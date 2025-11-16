Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr kam es in Mannheim-Schönau zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Grund hierfür war der Eingang einer Meldung eines Brandgeschehens in einem Mehrfamilienhaus in der Heilsberger Straße. Durch den Brand hatte sich starker Rauch im gesamten Treppenhaus ausgebreitet. Der Brand konnte von der Feuerwehr zügig gefunden und gelöscht werden. Die Ursache des Brandes konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist nach Einschätzung der Feuerwehr vorübergehend nicht bewohnbar und die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wird durch den Brandsachbearbeiter des Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernommen.

