Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Museum in Ober-Ramstadt beschädigt

Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Mittwoch (05.03.) um 20:15 Uhr wurde der Polizeistation Ober-Ramstadt ein Unfallschaden am Gebäude des Museums der Stadt Ober-Ramstadt mitgeteilt. Das Museum befindet sich an der Kreuzung Prälat-Diehl-Straße und Grafengasse in Ober-Ramstadt. Am Museumsgebäude wurde eine Beschädigung an der Dachrinne in einer Höhe von ca. 2,70m festgestellt, der Schaden beläuft sich auf 1.500 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter folgender Telefonnummer 06154-63300 entgegen.

Berichterstatter: POK Rückert

