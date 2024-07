Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.07.2024.

Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls.

Salzgitter, Lebenstedt, 08.07.2024, 11:40 Uhr.

Ein unbekannter Täter hatte an der Hauseingangstür der Seniorin geklingelt und sich nach alten Dingen erkundigt. Auf Grund der geschickten Gesprächsführung des Täters habe ihm die Frau Einlass gewährt. Daraufhin begaben sich beide in den Keller des Hauses, um sich entsprechend nach den Sachen umzusehen. In dieser Zeit habe die Hauseingangstür offen gestanden. Unter einem Vorwand habe der Mann den Keller verlassen und sich aus dem Haus entfernt. Nach kurzer Zeit habe die Frau den Diebstahl von Bargeld und Schmuck festgestellt. Es entstand ein Schaden in einer mittleren fünfstelligen Höhe. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass an der Tat ein weiterer Täter beteiligt war.

Der im Keller befindliche Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 35 Jahre, europäisches Aussehen, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, weißes T-Shirt, Jeanshose.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

Warnhinweis der Polizei. Wir sensibilisieren eindringlich. Die Tipps der Täter sind vielfältig und ändern sich regelmäßig. In jedem Fall möchten wir sie davor warnen, fremden Personen den Einlass zu gewähren. Die Täter verwickeln ihre älteren Opfer regelmäßig und geschickt in Gespräche und erhalten danach den Zugang in die Wohnräume.

Sollten sie einmal in diese Situation geraten, können sie jederzeit die Polizei um Rat und Hilfe bitten.

Weitere Informationen erhalten sie bei der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/.

