Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00:35 Uhr informierten zwei Zeugen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Neckargemünd über einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Der beschädigte Automat befindet sich in einem Selbstbedienungsgeschäft in der Langenzeller Straße und wurde auf nicht bekannte Art und Weise durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Ob hieraus Zigaretten gestohlen wurden, ist noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Weiterhin ist Gegenstand der Ermittlungen, ob die Unbekannten außerdem Waren aus dem Selbstbedienungsgeschäft entnommen haben. Erste Videoaufzeichnungen wurden sichergestellt. Diese werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Meckesheim des Polizeireviers Neckargemünd geführt. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06223 / 9254-0 (08 Uhr - 16 Uhr) oder beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223 / 9254-0, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell