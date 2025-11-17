Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unfallfahrer mit über 2 Promille am Steuer

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Ein 29-Jähriger fuhr am Sonntag mit einem Opel auf der BAB 6 aus Richtung Heilbronn kommend in Richtung Mannheim. Gegen 21:15 Uhr verließ er an der Anschlussstelle Sinsheim die Autobahn. In der Kurve der Ausfahrt kollidierte er mit seinem Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mutmaßlich des Genusses alkoholischer Getränke zuerst mit der linken Schutzleitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und prallte dann gegen die rechte Schutzleitplanke. Hierbei wurde die vordere Stoßstange des Fahrzeugs mitsamt dem Kennzeichen abgerissen. Danach flüchtete der Mann mit seinem beschädigten Auto von der Unfallstelle. An der Halteranschrift in Sinsheim konnte eine Streife der Autobahnpolizei das verunfallte Fahrzeug auffinden. Jedoch fehlte von dem Fahrer jede Spur. Doch kurze Zeit später fuhr der 29-Jährige mit einem Renault auf den Parkplatz. Bei einer Kontrolle gegen 22 Uhr zeigte sich, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Daher musste er eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige auch der verantwortliche Fahrer beim Unfall an der Anschlussstelle Sinsheim war. Er muss sich nun unter anderem wegen Unfallflucht, einer Trunkenheitsfahrt sowie des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten. Der von ihm verursachte Sachschaden an dem Opel und den Leitplanken wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell