POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: 54-Jähriger rast mit Auto durch Epfenbach - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kam es zu einer folgenschweren Autofahrt eines 54-Jährigen durch Epfenbach. Um kurz nach 16:40 Uhr wollte eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd einen grauen Opel in der Hauptstraße in Mönchzell kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, gab der 54-jährige Fahrer Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit über Eschelbronn in Richtung Epfenbach davon. Im Bereich Epfenbach fuhr der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet den Ortskern und über mehrere Feldwege am Ortsrand. Mehrere Passanten versuchten dem Opelfahrer in Epfenbach den Weg zu versperren. Dabei warf nach aktuellem Ermittlungsstand um kurz vor 17 Uhr ein 55-Jähriger im Kapellenweg in Epfenbach einen großen Stein auf den Opel, um die Fahrt zu stoppen. Hierbei traf er mittig die Frontscheibe des Autos. Der Stein durchbrach die Windschutzscheibe. Der Fahrer wurde zum Glück nicht getroffen. Der 55-Jährige, der zunächst auf der Fahrbahn gestanden war, musste sich auf den Gehweg in Sicherheit bringen, da der Opelfahrer trotz der geborstenen Scheibe weiterfuhr. Gegen den Passanten wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Bei seiner weiteren Flucht verursachte der Opelfahrer gegen 17 Uhr bei einem Überholmanöver in der Hauptstraße einen Verkehrsunfall, als er ein Lieferfahrzeug streifte. Nach dem Unfall flüchtete der 54-Jährige von der Unfallstelle. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. Kurz nachdem der verfolgende Streifenwagen ebenfalls an dem Lieferfahrzeug vorbeigefahren war, kam es in einer Kurve zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Nach aktuellem Stand wurde der Fahrer des Polizeifahrzeugs durch den Unfall leicht verletzt.

Der Fahrer des Opels konnte gegen 17:30 Uhr durch eine weitere Streife des Polizeireviers Neckargemünd in Epfenbach vorläufig festgenommen werden, nachdem das Auto kurze Zeit zuvor in einem Hinterhof aufgefunden wurde. Es stellte sich heraus, dass der 54-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Hinweise auf eine Beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich nicht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weitere Sachbearbeitung und ermittelt, ob noch weitere Verkehrsteilnehmende durch die Fahrt des 54-Jährigen gefährdet wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die durch die Fahrt des Opel-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

