POL-MA: Heidelberg: Zahlreiche Autos beschädigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu mehreren Fällen von Vandalismus kam es im Bereich der Uferstraße zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Bislang konnten 13 beschädigte geparkte Fahrzeuge festgestellt werden. bei allen wurde der Heckscheibenwischer umgebogen. Teilweise wurden auch die Wischblätter herausgerissen. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

