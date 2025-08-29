PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, B481 auf Höhe des Yachthafens voll gesperrt, nach Verkehrsunfall

Greven (ots)

Auf der B481 hat sich am Freitag (29.08.25) gegen 11.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die Bundestraße ist auf Höhe des Yachthafens derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Es gibt nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Verletzte. Die Polizei bittet darum, den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

