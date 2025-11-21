Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Autohaus - Felgen und Reifen entwendet

Euskirchen (ots)

Am Freitag, den 21. November 2025, kam es um 3.54 Uhr zu einem Einbruch in ein Autohaus an der Felix-Wankel-Straße in Euskirchen.

An der Vorderseite der Werkstatt schnitten Unbekannte ein Loch in das Kunststofffenster eines Rolltors. Mehrere Reifen lagen bereits außerhalb der Halle und waren offenbar zum Abtransport bereitgelegt.

Auf dem Hof des Autohauses wurden zehn Pkw angegangen. Die Fahrzeuge waren teils auf Paletten und alten Reifen aufgebockt, zudem waren an mehreren Fahrzeugen waren Manipulationen im Bereich der Räder erkennbar.

Vor Ort wurden keine Personen mehr angetroffen.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde eine unbekannte Anzahl von Felgen und Reifen entwendet. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell