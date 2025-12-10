Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Café

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 4 Uhr wurde am Mittwoch der Polizei ein Brand in einem Gebäude in der Hirschstraße gemeldet. Vor Ort konnte in und aus dem dreistöckigen Gebäudekomplex, in dem ein Rauchercafé untergebracht ist, eine starke Rauch- und Hitzeentwicklung wahrgenommen werden. Einige der Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich bereits eigenständig aus dem Gebäude begeben, weitere wurden von der Feuerwehr und der Polizei alarmiert. Die Personen wurden zu einer Sammelstelle geleitet. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Das Café brannte vollständig aus. Nach der Lüftung des Gebäudes waren die darüberliegenden Wohnungen wieder bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnahm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell