BPOL-FL: Kurios: Bekannter zahlt Geldstrafe für gesuchten Mann und hat selbst offenen Haftbefehl

Morsum (ots) - Heute Morgen gegen 06.30 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei über eine Person an den Gleisen im Bereich Morsum (Sylt) informiert. Der Mann soll so nahe an den Gleisen laufen, dass die Züge nicht gefahrlos vorbeifahren können. Die Bundespolizei veranlasste die Sperrung der Bahnstrecke im Bereich Morsum. Da die Bundespolizei zu der Zeit keine Beamten auf Sylt hatte, wurde die ...

