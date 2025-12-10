PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis/B45: Sperrung nach Unfall auf der Bundesstraße, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 09:20 Uhr auf der B 45 zwischen Meckesheim und dem Abzweig nach Eschelbronn ein Unfall. Derzeit befinden sich neben der Polizei auch Rettungskräfte im Einsatz.

Zum konkreten Unfallhergang sowie zum Verletzungsbild und dem Schadensausmaß liegen bislang keine weiteren Informationen vor.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Rettungsmaßnahme kann es in dem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Derzeit ist der Bereich der Unfallstelle gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

