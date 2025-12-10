Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren Beteiligten, Fahrbahnsperrung, Pressemeldung Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175890 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175971) ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Westgangente in Weinheim ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 21-jähriger Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Renault auf der Westtangente in Richtung Saukopftunnel unterwegs. Hier musste er verkehrsbedingt stark abbremsen. Dabei fuhr ihm eine 41-jährige Mitsubishi-Fahrerin hinten auf. Im weiteren Verlauf fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Ford auf den Mitsubishi auf.

Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen, der sich allerdings noch nicht beziffern lässt. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 41-jährige Fahrerin des Mitsubishi zog sich bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt.

