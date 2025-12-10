Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall, überschlagenes Fahrzeug auf der linken Fahrspur, Pressemeldung Nr. 3

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175950 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175966) kam es am Dienstagnachmittag auf der B 38a in Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hat.

Eine 70-jährige Frau war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Mini auf der B 38a in Richtung Mannheim-Feudenheim unterwegs. In Höhe der SAP-Arena wechselte sie vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei hatte sich nach derzeitigem Erkenntnisstand eine auf der linken Fahrspur herannahende 84-jährige Hyundai-Fahrerin und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. In der weiteren Folge überschlug sich der Hyundai und blieb auf dem Dach liegen. Die 84-jährige Fahrerin konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie hatte sich leichte Verletzungen zugezogen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die 70-jährige Fahrerin des Mini wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, war nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch unverletzt geblieben.

Die zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Die Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.

