PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall, überschlagenes Fahrzeug auf der linken Fahrspur, Pressemeldung Nr. 3

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175950 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6175966) kam es am Dienstagnachmittag auf der B 38a in Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hat.

Eine 70-jährige Frau war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Mini auf der B 38a in Richtung Mannheim-Feudenheim unterwegs. In Höhe der SAP-Arena wechselte sie vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei hatte sich nach derzeitigem Erkenntnisstand eine auf der linken Fahrspur herannahende 84-jährige Hyundai-Fahrerin und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. In der weiteren Folge überschlug sich der Hyundai und blieb auf dem Dach liegen. Die 84-jährige Fahrerin konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie hatte sich leichte Verletzungen zugezogen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die 70-jährige Fahrerin des Mini wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, war nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch unverletzt geblieben.

Die zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Die Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:09

    POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Auffahrunfall Airbag ausgelöst

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der L 560 bei Neulußheim. Ein 54-jähriger Mann war kurz vor sieben Uhr mit seinem VW auf der L 560 von Karlsruhe in Richtung Mannheim. An der Einmündung zur Waghäuseler ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:59

    POL-MA: Mannheim: Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrparteienhaus - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag wurden zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Mannheimer Innenstadt gewaltsam geöffnet. Im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 16:30 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft jeweils die Wohnungstür der Wohnungen im Quadrat N 5 auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden sämtliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren