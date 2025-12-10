Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis/B45: Sperrung nach Unfall auf der Bundesstraße, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6176230), ereignete sich auf der B 45 zwischen Neckargemünd und Sinsheim am Mittwochmorgen ein Unfall.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge bog ein 62-jähriger Opel-Fahrer von der B 45 nach links in die Zuzenhäuser Straße ab, um weiter in Richtung Meckesheim zu fahren. Hierbei kollidierte er mit dem Ford eines 64-Jährigen. Dieser war auf der B 45 von Neckargemünd kommend in Richtung Sinsheim unterwegs.

Der Opel-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht verletzt und von den eingesetzten Rettungskräften vor Ort medizinisch betreut. Der Ford-Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei knapp 40.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme sowie die anschließenden Aufräumarbeiten musste die B 45 im Bereich der Unfallstelle zwischen Meckesheim und dem Abzweig nach Eschelbronn vorübergehend gesperrt werden. Diese konnte gegen 13:15 Uhr aufgehoben werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

