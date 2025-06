Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Telemannstraße, Samstag, 01.03.2025 - Sonntag, 15.06.2025, 13.15 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In dem o.g. Tatzeitraum kam es in der Telemannstraße in Northeim zu einer Sachbeschädigung am Pkw eines 25-jährigen Mannes aus Hannover. Der Geschädigte war mit seinem Pkw in dem genannten Tatzeitraum des Öfteren in Northeim in der Telemannstraße unterwegs, wobei eine bislang unbekannte Person eine Schraube hinter den rechten hinteren Reifen legte. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages.

Die Polizei Northeim bittet folglich um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell