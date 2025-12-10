PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Rheinau ein Unfall, bei dem ein unbekannter Autofahrer einen Unfall verursachte und anschließend die Örtlichkeit verließ, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Eine 26-jährige Fußgängerin lief gegen 12:10 Uhr über die Straße am Karlsplatz vom dortigen Drogeriemarkt kommend in Richtung der Tankstelle. Ersten Unfallermittlungen zufolge benutzte sie vorschriftsmäßig den Fußgängerüberweg, als plötzlich ein dunkles Auto einer unbekannten Marke aus dem Kreisverkehr gefahren kam und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rheinauer Ring abbog. Hierbei übersah der unbekannte Autofahrer die Fußgängerin und touchierte diese mit seiner Fahrzeugfront. Die 26-Jährige konnten ihren Weg zwar fortsetzen, wurde jedoch leicht verletzt.

Der Autofahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - circa 50 Jahre alt,
   - graue Haare/Bart,
   - Brillenträger.

Der Polizeiposten Rheinau des Polizeireviers Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen übernommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zur Identität des Autofahrers mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:13

    POL-MA: Mannheim: Taxi verursacht Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstag war ein 39-Jähriger mit einem Seat Cupra auf dem Luisenring in Richtung Abendakademie unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 43-jähriger mit einem Audi. An der Kreuzung zum Quadrat K 1 kam um kurz vor 21.30 Uhr plötzlich ein Taxi von links und fuhr über den Kreuzungsbereich. Der 39-Jährige musste eine Gefahrenbremsung einlegen, um einen Unfall zu verhindern. Der nachfolgende Audi-Fahrer konnte ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 14:30

    POL-MA: Heidelberg: 31-Jähriger nach besonders beschleunigtem Verfahren in Untersuchungshaft

    Heidelberg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim Am 08.12.2025 begaben sich zwei männliche Täter in eine Heidelberger Filiale des "Aldi" und entwendeten dort gemeinsam Waren im Wert von etwa 80 Euro. Bei den anschließenden Ermittlungen ergab sich, dass einer der Beschuldigten bereits mehrfach wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren