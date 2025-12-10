Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Rheinau ein Unfall, bei dem ein unbekannter Autofahrer einen Unfall verursachte und anschließend die Örtlichkeit verließ, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Eine 26-jährige Fußgängerin lief gegen 12:10 Uhr über die Straße am Karlsplatz vom dortigen Drogeriemarkt kommend in Richtung der Tankstelle. Ersten Unfallermittlungen zufolge benutzte sie vorschriftsmäßig den Fußgängerüberweg, als plötzlich ein dunkles Auto einer unbekannten Marke aus dem Kreisverkehr gefahren kam und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rheinauer Ring abbog. Hierbei übersah der unbekannte Autofahrer die Fußgängerin und touchierte diese mit seiner Fahrzeugfront. Die 26-Jährige konnten ihren Weg zwar fortsetzen, wurde jedoch leicht verletzt.

Der Autofahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 50 Jahre alt, - graue Haare/Bart, - Brillenträger.

Der Polizeiposten Rheinau des Polizeireviers Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen übernommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zur Identität des Autofahrers mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.

