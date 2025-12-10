POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Scheune, Pressemitteilung Nr. 2
Schönau (ots)
Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6176812, kam es zum Brand einer Scheune bzw. Unterstandes in der Bahnhofstraße in Schönau.
Trotz der schnellen Einsatz- und Löschmaßnahmen der Feuerwehr brannte der Unterstand gänzlich aus. Die Löscharbeiten waren gegen 18 Uhr beendet. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kam es bis ca. 19:20 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Ebenso ist die Brandursache noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Neckargemünd eingeleitet wurden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell