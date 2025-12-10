Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Scheune, Pressemitteilung Nr. 2

Schönau (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6176812, kam es zum Brand einer Scheune bzw. Unterstandes in der Bahnhofstraße in Schönau.

Trotz der schnellen Einsatz- und Löschmaßnahmen der Feuerwehr brannte der Unterstand gänzlich aus. Die Löscharbeiten waren gegen 18 Uhr beendet. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kam es bis ca. 19:20 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Ebenso ist die Brandursache noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Neckargemünd eingeleitet wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell