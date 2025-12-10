PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand - Pressemitteilung Nr. 2

Wiesloch (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6176821, kam es heute Abend in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Wiesloch zu einem Küchenbrand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausdehnung verhindert werden. Die Anwohner hatten sich bis dahin selbständig aus dem Haus begeben. Verletzt wurde hierbei niemand. Nach aktuellem Ermittlungsstand beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Die Wohnung im 1. OG ist aufgrund der Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die 90-jährige Bewohnerin kam bei Angehörigen unter.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 17:50

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand - Pressemitteilung Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es in der Hauptstraße in Wiesloch aufgrund eines gemeldeten Küchenbrandes zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 17:31

    POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Brand einer Scheune, Pressemitteilung Nr. 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es in Schönau in der Bahnhofstraße 1 zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Vollbrand einer Scheune. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 16:20

    POL-MA: Heidelberg: Betrügerische Handwerkerrechnung - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Eine Bewohnerin der Schönauer Straße in Heidelberg-Ziegelhausen hatte am Freitag, den 05. Dezember 2025, ein Heizungsleck in ihrer Wohnung entdeckt. Da sie sich nicht anders zu helfen wusste, nahm sie die Hilfe eines 24-Stunden-Notdienstes in Anspruch. Die Erreichbarkeit hatte sie im Internet gefunden. Ihr wurde mitgeteilt, dass die Anfahrt der Heizungsmonteure knapp 70 Euro kosten würde. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren