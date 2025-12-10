Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand - Pressemitteilung Nr. 2

Wiesloch (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6176821, kam es heute Abend in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Wiesloch zu einem Küchenbrand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausdehnung verhindert werden. Die Anwohner hatten sich bis dahin selbständig aus dem Haus begeben. Verletzt wurde hierbei niemand. Nach aktuellem Ermittlungsstand beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Die Wohnung im 1. OG ist aufgrund der Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die 90-jährige Bewohnerin kam bei Angehörigen unter.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell