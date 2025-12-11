Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Müllcontainer in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Mittwoch um kurz nach 19 Uhr bei der Polizei, um einen brennenden Müllcontainer in der Rastatter Straße zu melden. Kurz zuvor hatte sie beobachtet wie zwei Jugendliche auf einem E-Scooter zu dem Container für Plastik- und Papiermüll gefahren waren und in diesen mehrere Böller warfen. Danach fuhren die beiden weg, kehrten aber kurze Zeit später wieder, um sich den Brand anzusehen. Anschließend fuhren sie erneut davon. Eine Beschreibung der Jugendlichen konnte die Zeugin nicht abgeben, jedoch sollen beide maskiert gewesen sein. Die Feuerwehr löschte den Brand im Conatiner, jedoch brannte dieser zur Hälfte aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell