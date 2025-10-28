PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Helmstedt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Baugerüst drohte in Helmstedt umzustürzen - Feuerwehr und THW im Einsatz

FW Helmstedt: Baugerüst drohte in Helmstedt umzustürzen - Feuerwehr und THW im Einsatz
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 28. Oktober 2025 - Am Dienstagabend wurde der Brandmeister vom Dienst gegen 18:51 Uhr zu einer Lageerkundung in die Vorsfelder Straße alarmiert. An einer ehemaligen Brandruine, die derzeit abgerissen wird, drohte ein Baugerüst in den Verkehrsraum zu stürzen.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Zur Unterstützung wurden die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Helmstedt sowie der Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) Helmstedt hinzugezogen, der über besondere Kenntnisse im Bereich Baugerüste verfügt. In gemeinsamer Abstimmung zwischen Feuerwehr und THW wurde das instabile Gerüst kontrolliert demontiert und anschließend gesichert.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen blieb die Vorsfelder Straße voll gesperrt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Im Einsatz: Ortsfeuerwehr Helmstedt und THW Helmstedt

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Helmstedt
Alexander Weis
Telefon: +49 5351 3802162
E-Mail: info@feuerwehr-helmstedt.de
Internet: https://www.feuerwehr-helmstedt.de/
Facebook: https://facebook.com/ofwhe

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Helmstedt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Helmstedt
Weitere Meldungen: Feuerwehr Helmstedt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren