Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Baugerüst drohte in Helmstedt umzustürzen - Feuerwehr und THW im Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 28. Oktober 2025 - Am Dienstagabend wurde der Brandmeister vom Dienst gegen 18:51 Uhr zu einer Lageerkundung in die Vorsfelder Straße alarmiert. An einer ehemaligen Brandruine, die derzeit abgerissen wird, drohte ein Baugerüst in den Verkehrsraum zu stürzen.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Zur Unterstützung wurden die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Helmstedt sowie der Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) Helmstedt hinzugezogen, der über besondere Kenntnisse im Bereich Baugerüste verfügt. In gemeinsamer Abstimmung zwischen Feuerwehr und THW wurde das instabile Gerüst kontrolliert demontiert und anschließend gesichert.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen blieb die Vorsfelder Straße voll gesperrt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Im Einsatz: Ortsfeuerwehr Helmstedt und THW Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell