Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Schuppenbrand in Helmstedt - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 26. Oktober 2025

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Straße 'Am Bötschenberg' zu einem Brand eines Schuppens, der zugleich als Garage genutzt wurde. Der Anwohner bemerkte gegen 01:25 Uhr einen Feuerschein und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Der Brandmeister vom Dienst traf als Erster an der Einsatzstelle ein und bestätigte die Lage: Der hintere Bereich des Schuppens stand bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit zwei C-Strahlrohren eingeleitet, da sich das Feuer bereits in den Spitzboden ausbreitete. Um ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern, wurde eine Riegelstellung mit einem weiteren C-Rohr aufgebaut.

Aufgrund der intensiven Brandbekämpfung und des Bedarfs an Atemschutzgeräteträgern erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe. Zusätzlich wurde die Hygienekomponente der Ortsfeuerwehr Offleben-Reinsdorf angefordert.

Insgesamt kamen drei C-Strahlrohre und vier Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Neben der Ortsfeuerwehr Helmstedt waren auch die Ortsfeuerwehren Emmerstedt, Barmke und Offleben-Reinsdorf, ein Rettungswagen sowie die Polizei vor Ort. Der Einsatzleitwagen aus Grasleben konnte die Anfahrt abbrechen.

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus erfolgreich verhindern. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zur Ursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

