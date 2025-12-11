PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mustang kommt von Fahrbahn ab und landet im Acker

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen um 07:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Ford Mustang-Fahrer die B39 von Altlußheim kommend in Richtung Lußhof. Kurz nach dem Ortsausgang Altlußheim überholte der 36-Jährige einen vorausfahrenden Lkw und scherte anschließend vor diesem wieder ein. Dabei geriet der Mustang vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Das Fahrzeug kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte zwei Böschungen hinunter und landete schließlich im Acker. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An dem Mustang entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Auto wurde aus dem Acker geborgen und anschließend durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

