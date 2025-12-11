PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Imbissbetrieb - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in einen Imbissbetrieb im Stadtteil Schönau eingebrochen.

Der Betreiber hatte am Dienstag, gegen 12.30 Uhr das Lokal verlassen und verschlossen. Als er am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte zunächst in den Vorraum des Imbisses eingestiegen waren und anschließend mit einer Metallstange den Verkaufswagen aufgehebelt hatten. Dort ließen die Eindringlinge Bargeld und Getränke mitgehen. Es entstand ein Diebstahlschaden von rund 400 Euro, die Höhe des Sachschadens lässt sich indes nicht beziffern.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

