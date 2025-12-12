Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs

Heidelberg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Cuzaring in Heidelberg-Kirchheim unterwegs. Dabei fiel ein vorausfahrender Fiat auf, der in Schlangenlinien in Richtung Sandhausen fuhr. Auf Höhe des Umspannwerks konnte die Streife das Auto um kurz nach 2:15 Uhr anhalten. Im Kontrollgespräch fiel ein starker Alkoholgeruch auf, der von dem 46-jährigen Fahrer ausging. Dieser gab an, von einer Weihnachtsfeier zu kommen. Trotz mehrerer Versuche konnte der Mann keinen verwertbaren Atemalkoholtest abgeben. Er stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb er mit zur Wache musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dem 46-Jährigen wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell