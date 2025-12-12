PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand an Tankstelle, PM Nr.1

Mannheim (ots)

Gegen 07:45 Uhr wurde am Freitag der Polizei ein Fahrzeugbrand in der Frankenthaler Straße gemeldet. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Das Auto stand an der Zapfsäule einer Tankstelle. Die Flammen griffen dann auf diese über. Der potentielle Gefahrenbereich wurde abgesichert und die Frankenthaler Straße daher zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr konnte inzwischen den Brand löschen. Bislang gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Inzwischen konnte die Straße in Richtung Lampertheim wieder freigegeben werden, jedoch kommt es in dem Bereich zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

