Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Walldorf.

Ein 29-jähriger Mann wollte gegen 17.30 Uhr mit seinem Tesla vor der L 723 auf die Wieslocher Straße in Richtung Walldorf abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 39-jährigen Mercedes-Fahrer, der die Wieslocher Straße, von Wiesloch in Richtung Walldorf befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die dabei erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell