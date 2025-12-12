Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter verkauft Messer und Kochtöpfe zu Wucherpreisen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag kaufte ein 77-Jähriger von einem Unbekannten Waren zu völlig überhöhten Preisen.

Gegen 10:00 Uhr fuhr der Mann zu einem Supermarkt in der Steinfurter Straße, um einzukaufen. Beim Einparken stellte ein bislang unbekannter Mann sein Auto direkt neben ihm ab. Der Unbekannte stieg aus und verwickelte den 77-Jährigen in ein erstes Gespräch auf dem Parkplatz. Nach dem Einkauf sprach der Unbekannte den 77-Jährigen erneut an und offerierte ihm angeblich hochwertige Sets von Messern und Kochtöpfen. Im Verlauf des Gesprächs willigte der lebensältere Mann letztlich in den Kauf ein. Die beiden Männer fuhren daraufhin zusammen zu einer nahegelegenen Bank, wo der 77-Jährige 500 Euro abhob und dem Betrüger überließ.

Der 77-Jährige erstattete letztlich aufgrund aufkommender Zweifel Anzeige beim Polizeirevier Sinsheim. Dort musste man dem Herrn bestätigen, dass es sich bei den gekauften Waren, nicht um hochwertige Produkte handelte.

Der Täter konnte durch den 77-Jährigen wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - ungefähr 58 Jahre alt, - eher klein und von kräftiger Statur, - südländische Erscheinung, - fuhr ein hell lackiertes Auto mit Wormser Kennzeichen "WO".

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zum Unbekannten oder dessen Fahrzeug mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Wichtige Tipps, wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können, finden Sie im Folgenden:

- Bleiben Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten. - Lassen Sie sich nicht dazu drängen, vermeintlich wertvolle Sachen zu kaufen. - Überprüfen Sie Angaben, die Ihnen gegenüber gemacht werden. Lassen Sie sich dabei nicht unter Druck setzen. - Scheuen Sie sich nicht, die Polizei per Notruf 110 zu verständigen.

Weitere Informationen zum Thema sowie Tipps zur Prävention finden Sie jederzeit auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

