Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251124.3 Schwentinental: Kontrollen anlässlich einer Veranstaltung eines Motorradclubs

Schwentinental (ots)

Am Freitag (21.11.2025) führte ein polizeilich relevanter Motorradclub, der weltweit organisiert ist und von dem bereits eine Ortsgruppe in Schleswig-Holstein verboten wurde, in Schwentinental eine Veranstaltung durch, zu der zahlreiche eigene Mitglieder, Mitglieder anderer Clubs und Gäste erwartet wurden. Die Polizeidirektion Kiel kontrollierte während der Anreisephase ankommende Gäste im Rahmen der Null-Toleranz-Strategie, um Provokationen und Machtdemonstrationen und damit einhergehende Rechtsverstöße zu verhindern.

Am Freitag ab 17.00 Uhr reisten Mitglieder und Anhänger eines polizeilich relevanten Motorradclubs in Schwentinental an einer für die Veranstaltung angemieteten Örtlichkeit an. Der Bereich um die Veranstaltungsörtlichkeit war zuvor per Verfügung als Kontrollbereich im Sinne des Landesverwaltungsgesetzes eingestuft worden. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen sperrten Einsatzkräfte die Dieselstraße für den Individualverkehr.

Die Polizeikräfte der Polizeidirektion Kiel, der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung, Aufklärungskräfte der Polizeidirektion Kiel, sowie der Polizeidirektionen Bad Segeberg, Lübeck und Neumünster kontrollierten rund 200 Personen, die zum Teil von weit her zur Veranstaltung angereist waren und führten Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen der Personen durch. Die Polizeibeamtinnen und -beamten stellten neben Ordnungswidrigkeiten auch strafrechtlich relevanten Verstöße fest. Sie fanden Messer und Drogen auf und stellten diese sicher.

Die polizeilichen Maßnahmen entfalteten im Rockermilieu sowie in der Bevölkerung eine deutlich wahrzunehmende Wirkung. Um gewaltsame Auseinandersetzungen zu verhindern, reagiert die Polizei auch zukünftig konsequent auf Provokationen und Machtdemonstrationen von Rockergruppierungen und wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell