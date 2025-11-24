Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251124.1 Kiel: Stationäre Verkehrskontrolle vom 2. Polizeirevier Kiel

Kiel (ots)

Das 2. Polizeirevier Kiel führte am vergangenen Wochenende in der Kaistraße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Die Einsatzkräfte stellten diverse Verstöße und Mängel fest.

Gestern in der Zeit von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt 40 Fahrzeuge. Gegen drei Verkehrsteilnehmer leiteten die Einsatzkräfte entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Rotlicht oder nicht durchgeführter Hauptuntersuchung ein.

Des Weiteren führten mehrere Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge mit mangelhafter Beleuchtung oder konnten das vorgeschriebene Warn- und Erste-Hilfe-Material nicht vorzeigen, was die Fertigung von Kontrollberichten zur Folge hatte.

Trotz oder gerade wegen des einsetzenden Winterwetters zeigten sich die kontrollierten Personen freundlich und hatten Verständnis für die durchgeführten Kontrollen.

Die Polizeidirektion Kiel wird auch in der Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Alexander Haß, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

