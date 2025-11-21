Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251121.2 Kiel: Gemeinsame Verkehrskontrolle durch Kieler Polizeireviere und die Landeshauptstadt Kiel

Kiel (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) führte das 1. Polizeirevier Kiel führte gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Landeshauptstadt Kiel Verkehrskontrollen in der Arkonastraße durch. Es konnten diverse Verstöße festgestellt werden.

Am 19.11.2025, in der Zeit von 12:30 - 18:30 Uhr, kontrollierten die Einsatzkräfte des 1. und 4. Polizeireviers gemeinsam mit dem KOD insgesamt 93 Fahrzeuge. Es handelte sich um eine Schwerpunktkontrolle zum "Internationalen Kraftfahrzeugverkehr" im Bereich der Kommunalen Gemeinschaftsunterkunft in der Arkonastraße.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten verschieden Ordnungswidrigkeitenverfahren und sechs Strafverfahren ein. Darunter befinden sich Delikte wie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung. Bei einem kontrollierten Fahrzeug stellten die Kolleginnen und Kollegen fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Vier Fahrzeugführer wurden auf leichte Mängel bei ihrem Fahrzeug mittels eines Kontrollberichtes hingewiesen. Diese müssen behoben werden, sonst würde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell