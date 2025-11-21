Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251121.1 Kreis Plön

Ascheberg: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Kreis Plön (ots)

Am Donnerstag (20.11.25) kam es in der Preetzer Chaussee in Ascheberg zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle. Zwei Täter bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und erlangten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Zigaretten. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Die Raubtat ereignete sich gestern gegen 07:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich eine Mitarbeiterin allein im Tankstellengebäude auf. Ihren Angaben zufolge habe sie Klopfgeräusche an der Hintertür gehört und diese geöffnet. Vor der Tür hätten zwei männliche Personen gestanden. Unter Vorhalt einer Schusswaffe sei die Frau von den Männern in das Gebäude zurückgedrängt worden. Dort hätten die Täter selbständig den Verkaufsraum durchsucht und Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Nach der Tat seien die Männer zu Fuß geflüchtet. Die Mitarbeiterin wählte den Polizeinotruf.

Sie beschrieb den ersten Täter als schlank, etwa 175 cm groß. Er habe Handschuhe getragen und sei mit einer auffallend gelben Jacke gekleidet gewesen. Mund und Nase seien mit einer Maske verdeckt gewesen.

Der zweite Täter sei etwa 175 cm groß gewesen und habe eine blaue Umhängetasche mitgeführt. Er habe Handschuhe getragen und sei ebenfalls über Mund und Nase maskiert gewesen. Ein Auge des Täters sei mit einem medizinischen Verband beziehungsweise Pflaster verklebt gewesen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei in Plön ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes und bittet in diesem Fall um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer kann Angaben zur den beschriebenen Tatverdächtigen machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tankstelle gemacht?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Plön unter der ständig erreichbaren Telefonnummer 0431 / 160 -3333 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

