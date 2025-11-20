Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251120.1 Preetz: Korrektur des Deliktes zu Meldung 251119.1:

Kiel (ots)

Entgegen der Meldung vom gestrigen Tage handelt es sich bei der vorliegenden Straftat nicht um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sondern um eine Gefährdung des Straßenverkehrs.

Im letzten Absatz müsste es richtig heißen, dass das Polizeirevier Plön ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs einleitete.

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Alexander Haß, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell