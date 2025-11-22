Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251119.3 Kiel: Brand in der Johannesstraße

Kiel (ots)

Am heutigen Tag kam es in der Johannesstraße 38 in Kiel zu einem Brand im Dachstuhl eines Gebäudes. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird ermittelt.

Gegen 10:20 Uhr gingen mehrere Anrufe bei den Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung in Flammen. In dem Mehrfamilienhaus und den beiden angrenzenden Häusern sind insgesamt 72 Personen gemeldet. Anwohnerinnen und Anwohner konnten evakuiert und in einem angeforderten Bus der KVG untergebracht werden. Im Nachgang konnte ein Gemeindehaus als vorübergehende Notunterkunft eingerichtet werden.

Gegen 12:30 Uhr brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden sich voraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden hinziehen. Nach dem jetzigen Stand erlitten zwei Personen leichte Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände. Diese konnten vor Ort ärztlich versorgt werden. Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit ermittelt. Das betroffene Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Kiel unterstützten die Polizeikräfte bei den Absperr- und Evakuierungsmaßnahmen.

Stephanie Lage

Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

