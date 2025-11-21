Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251121.3 Lütjenburg: Erfolgreiche Durchsuchung führte zum Auffinden zahlreicher Pakete

Lütjenburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Mittwochabend (19.11.2025) durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Lütjenburg bei zwei Tatverdächtigen und fanden unterschlagene Waren im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrages.

Am Abend des 19.11.2025, durchsuchten die eingesetzten Kollegen aus Lütjenburg bei einem deutschen tatverdächtigen Ehepaar das gemeinsam bewohnte Haus. Dem Einsatz lag eine Anzeige wegen Unterschlagung zugrunde. Das Amtsgericht Kiel erließ einen Durchsuchungsbeschuss und die Kollegen konnten unverzüglich mit der Maßnahme beginnen.

Die Kolleginnen und Kollegen fanden den Inhalt von mehreren unterschlagenen Paket- und Speditionssendungen vor. Unter anderem stellten sie hochwertige Kleidung, Parfums, PC-Spiele und Handyzubehör sicher. Der Gesamtwert beläuft sich auf 35.000 bis 40.000 Euro.

Die Asservierung der Waren wird geraume Zeit in Anspruch nehmen. Die Ermittlung und die Zuordnung der sichergestellten Waren dauert an.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

