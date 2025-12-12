PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gegenstände von Gräbern entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete mehrere Gegenstände von Gräbern auf einem Friedhof im Sandweg.

Nachdem eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr und Mittwochvormittag gegen 09:45 Uhr das Friedhofsgelände betrat, entwendete sie anschließend unterschiedliche Buntmetallgegenstände von mehreren Grabstätten. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde und in welche Richtung die Personen die Örtlichkeit verließen, ist bislang noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Polizeiposten Neulußheim des Polizeireviers Hockenheim hat die Ermittlungen zu den Diebstahlsdelikten übernommen und sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise dazu mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 6205 2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

