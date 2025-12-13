POL-MA: Heddesheim
Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlägt sich PM 1
Heddesheim (ots)
Derzeit kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften in Heddesheim am Kreisverkehr in der Großsachsener Straße. Nach ersten Erkenntnissen hat sich ein Auto überschlagen. Weitere Fahrzeuge waren offenbar nicht beteiligt. Über die Unfallursache oder verletzte Personen können noch keine Angaben gemacht werden.
