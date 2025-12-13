Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr zu einer Notlandung eines motorisierten Leichtflugzeuges auf der Neckarauer Straße in Mannheim. Entgegen erster Meldungen handelte es sich hierbei nicht um ein Segelflugzeug, sondern um ein einmotoriges Leichtflugzeug. Dieses war zum Zeitpunkt der Notlandung, welche letztlich in einem Flugunfall endete, mit dem 23-jährigen Piloten sowie ...

mehr