POL-MA: Mannheim: Notlandung eines Segelflugzeuges; PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr zu einer Notlandung eines motorisierten Leichtflugzeuges auf der Neckarauer Straße in Mannheim.

Entgegen erster Meldungen handelte es sich hierbei nicht um ein Segelflugzeug, sondern um ein einmotoriges Leichtflugzeug. Dieses war zum Zeitpunkt der Notlandung, welche letztlich in einem Flugunfall endete, mit dem 23-jährigen Piloten sowie dessen 23-jähriger Lebensgefährtin und einem weiteren 37-jährigen Mann besetzt.

Der 23-jährige Pilot wurde bei dem Unfall schwer, die beiden anderen Personen glücklicherweise nur leicht verletzt. Alle Insassen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung befanden sich ebenfalls vor Ort.

Der am Fluggerät entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400.000 Euro. Ein Fremdschaden wurde bislang nicht bekannt. Das Leichtflugzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Rund um die Neckarauer Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Verkehrsregelnde Maßnahmen wurden durch Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim getroffen.

Die Unfallaufnahme dauert zum Berichtszeitpunkt noch an, sollte aber in Kürze abgeschlossen sein.

