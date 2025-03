POL-RE: Gladbeck: Tankbetrug - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Kurz vor Mitternacht in der Nacht zu Donnerstag meldete ein Zeuge einen Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus an der Hertener Straße. Der Zeuge hatte das Klirren einer Scheibe gehört. Die Polizei durchsuchte das Gebäude mit Hilfe eines Diensthundes und traf in einem der Zimmer auf einen 45-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er hatte sich mutmaßlich bei dem Einbruch leicht ...

