Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlägt sich, PM 2

Heddesheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden des 13.12.2025 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 39-jähriger Merces-Fahrer die L 541 aus Hirschberg kommend in Richtung Heddesheim. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr zur Edekastraße verlor er aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr den Kreisverkehr. Er überschlug sich in der Folge und kam erst nach mehreren Metern in einer Böschung zum Liegen. Anschließend entfernte er sich zunächst unerkannt von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei denen u. a. ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte dieser leicht verletzt angetroffen werden. Da er sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Die Höhe des Flurschadens ist noch unbekannt.

Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht durch das Polizeirevier Ladenburg strafrechtlich ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

