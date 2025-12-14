PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Grabutensilien auf Friedhof entwendet

Mannheim (ots)

Auf dem Friedhof im Mannheimer Stadtteil Neckarau entwendete eine unbekannte Täterschaft zwischen Sonntag, dem 07.12.2025 09:00 Uhr und Samstag, dem 13.12.2025 09:00 Uhr Grabutensilien/Grabschmuck in Form einer Maria-Mutter-Gottes-Figur aus Bronze sowie eine Pflanzschale aus Bronze. Der Vermögensschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Neckarau hat aufgrund eines besonderrs schweren Fall des Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Personen oder einem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckarau unter der Telefonnummer: 0621-833970 in verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

