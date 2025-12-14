PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Betrunken mit Pkw unterwegs

Mannheim (ots)

Auch wenn der Glühwein in der Vorweihnachtszeit sehr verlockend ist, sollte man sich der Gefahren im Straßenverkehr, insbesondere im Zusammenspiel mit dem Konsum alkoholischer Getränke und dem Führen eines Kraftfahrzeuges, stets bewusst sein. Eine 54-jährige Fahrzeugführerin hatte dieses Bewußtsein offensichtlich nicht und trat am Samstagabend nach vorherigem Konsum alkoholischer Getränke ihre Fahrt mit einem Pkw an. Gegen 23.20 Uhr wurde die Dame, durch eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Ladenburg, in Seckenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch, ausgehend von der Atemluft der Fahrzeugführererin, feststellen. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von knapp über ein Promille. Als Folge wurde der 54-jährigen die Weiterfahrt untersagt und sie wurde zum Zwecke der ärtzlichen Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier Ladenburg verbracht.

Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

