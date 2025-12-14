Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Über den Fuß gefahren und geflüchtet.

Mannheim (ots)

Am Sonntag, den 14.12.2025, kam es gegen 00:40 Uhr in Heidelberg zu einem Vorfall im Zusammenhang mit einer bestellten Uber-Fahrt.

Ein 32-jähriger Geschädigter hatte in den frühen Morgenstunden für seine Freunde und sich ein "Uber" zur Heimfahrt bestellt. Beim Eintreffen stellte der Uber-Toyota-Fahrer, einen starken Alkoholeinfluss bei den Fahrgästen fest, woraufhin er die Mitnahme der Männer verweigerte. Er forderte die Personen auf, das zuvor bestiegene Fahrzeug wieder zu verlassen.

Nach einem verbalen Streitgespräch stieg der Geschädigte letztendlich aus dem Fahrzeug aus und befand sich seitlich auf Höhe der Beifahrerseite des Pkw. Der Uber-Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort, wobei er dem Geschädigten über den linken Fuß fuhr und dieser in der Folge Schmerzen verspürte.

Anschließend entfernte sich der Uber-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zuvor stoppte er jedoch für eine kurze Dauer seinen Toyota wenige Meter von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde dem Geschädigten eine medizinische Versorgung seines Fußes durch Rettungssanitäter angeboten, was er jedoch ablehnte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgrund Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell