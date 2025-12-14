PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Über den Fuß gefahren und geflüchtet.

Mannheim (ots)

Am Sonntag, den 14.12.2025, kam es gegen 00:40 Uhr in Heidelberg zu einem Vorfall im Zusammenhang mit einer bestellten Uber-Fahrt.

Ein 32-jähriger Geschädigter hatte in den frühen Morgenstunden für seine Freunde und sich ein "Uber" zur Heimfahrt bestellt. Beim Eintreffen stellte der Uber-Toyota-Fahrer, einen starken Alkoholeinfluss bei den Fahrgästen fest, woraufhin er die Mitnahme der Männer verweigerte. Er forderte die Personen auf, das zuvor bestiegene Fahrzeug wieder zu verlassen.

Nach einem verbalen Streitgespräch stieg der Geschädigte letztendlich aus dem Fahrzeug aus und befand sich seitlich auf Höhe der Beifahrerseite des Pkw. Der Uber-Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort, wobei er dem Geschädigten über den linken Fuß fuhr und dieser in der Folge Schmerzen verspürte.

Anschließend entfernte sich der Uber-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zuvor stoppte er jedoch für eine kurze Dauer seinen Toyota wenige Meter von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde dem Geschädigten eine medizinische Versorgung seines Fußes durch Rettungssanitäter angeboten, was er jedoch ablehnte.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgrund Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 08:07

    POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Betrunken mit Pkw unterwegs

    Mannheim (ots) - Auch wenn der Glühwein in der Vorweihnachtszeit sehr verlockend ist, sollte man sich der Gefahren im Straßenverkehr, insbesondere im Zusammenspiel mit dem Konsum alkoholischer Getränke und dem Führen eines Kraftfahrzeuges, stets bewusst sein. Eine 54-jährige Fahrzeugführerin hatte dieses Bewußtsein offensichtlich nicht und trat am Samstagabend nach vorherigem Konsum alkoholischer Getränke ihre ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:38

    POL-MA: Mannheim-Neckarau: Grabutensilien auf Friedhof entwendet

    Mannheim (ots) - Auf dem Friedhof im Mannheimer Stadtteil Neckarau entwendete eine unbekannte Täterschaft zwischen Sonntag, dem 07.12.2025 09:00 Uhr und Samstag, dem 13.12.2025 09:00 Uhr Grabutensilien/Grabschmuck in Form einer Maria-Mutter-Gottes-Figur aus Bronze sowie eine Pflanzschale aus Bronze. Der Vermögensschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren