Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot
RNK
BAB 6 - Verkehrsunfall Höhe Kreuz Walldorf, FR Mannheim, PM Nr. 2

St. Leon-Rot / RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich gg. 18.30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der BAB 6, Höhe Kreuz Walldorf, Fahrtrichtung Mannheim. Hierbei kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand zur Kollision zweier Pkw, wodurch eine Person leicht verletzt wurde. Die Unfallaufnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen und alle Fahrstreifen sind seit 20:50 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Zum Unfallhergang wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

