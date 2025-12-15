Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Oftersheim eingebrochen.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 12.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrparteienanwesen im Hardtwaldring, indem sie die Balkontür der Wohnung aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge Schränke und Schubladen und ließen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen.

Die weiteren Ermittlungen der Einbruchsspezialisten beim Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

